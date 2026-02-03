În timp ce mergea spre bibliotecă, băiatul de 13 ani a întâlnit trei câini vagabonzi. Minorul era însoțit de alți doi copii, în vârstă de 6 și 8 ani. La un moment dat, unul dintre animale l-a atacat fără motiv.

În urma atacului, băiatul a fost spitalizat în Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență. „A avut aproximativ cincizeci de mușcături, în special pe brațe și picioare ”, a declarat o sursă apropiată anchetei. Cu toate acestea, viața sa nu a fost în pericol. Ceilalți doi copii prezenți în timpul atacului au scăpat nevătămați.

Cei trei câini au fost capturați de poliția municipală și investigați de un medic veterinar- li s-au efectuat teste antirabice și o evaluare comportamentală -, iar ulterior au fost plasați într-un adăpost de animale.

Conform primelor rapoarte, câinii scăpaseră dintr-o societate comercială unde erau ținuți, după ce poarta fusese lăsată deschisă. Proprietarul lor a fost interogat de poliție și eliberat. O anchetă în acest caz este în curs de desfășurare.

