Un băiețel de 11 ani are grijă de mama și de sora lui, schilodite în atacul cu rachete din gara de la Kramatorsk

„Băiețelul face de toate. Le sprijină cu pansamentele, le aduce tratamentul. Când mama și fetița au nevoie, Iaroslav sună asistentele. Face drumuri la magazin, pentru ca ele să aibă tot ce le e necesar. Stă în salon 24 de ore din 24”, spune primarul din Lvov.

Iaraslav, gata să-și ajute mama și sora în orice moment.

Natalia și fiica ei au fost grav rănite în timpul atacului efectuat de trupele ruse asupra gării Kramatorsk, pe 8 aprilie.

„Când m-am uitat la picioare, am plâns”

„Trebuia să ajungem la Iaremcie, la sora sotului meu. După bombardament, când am deschis ochii, am văzută pe mătușa Tania întinsă pe jos. A fost ceva groaznic. Eu am încercat să mă ridic, dar nu puteam. Imaginile erau apocaliptice. M-am uitat la piciorul meu, m-am uitat la Iana și nu mai acea adidași…” a relatat clipepe groaznice mama Natalia.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Natalia are piciorul stâng amputat.

Am vrut să mă ridic, să alerg, să-mi găsesc mama și fratele, dar nu m-am putut ridica. A fost foarte dureros. Când m-am uitat la picioare, am plâns. Iana, fetiță schilodită în atacul de la Kramatorsk:

Micuța Iana are membrele inferioare amputate.

Iaroslav a scăpat miraculos și a devenit sprijinul celor două. Natalia și Iana au membrele amputate și vor merge în SUA, pentru protezare.

Tatăl lui Iaroslav, capul familiei, e militar și luptă pe frontul din estul Ucrainei.

Familia provine din Novgorod, regiunea Donețk. „Visez să mergem acasă, cu toții. Tata ne apără și ne va aduce victorie”, spune băiețelul de 11 ani.

Cazul familiei a fost preluat de United for Ukraine, o organizație care ajută refugiații și victimele războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

