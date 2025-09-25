Incidentul s-a produs într-un hipermarket din raionul Dnipro al capitalei Ucrainei. În timp ce părinții își făceau cumpărăturile, băiatul a fost lăsat nesupravegheat.

Acesta a luat o brichetă expusă și a aprins o cutie de carton în care se afla un scaun, focul extinzându-se rapid la mai multe rafturi cu produse.

Flăcările au fost stinse prompt de echipele Serviciului de Urgență de Stat, iar nicio persoană nu a fost rănită. Pagubele se ridică la peste 30.000 de grivne (615 euro).

Polițiștii au avut o discuție preventivă cu minorul și au întocmit acte administrative împotriva părinților, în baza articolului 184, partea 1 din Codul contravențiilor administrative, care sancționează neglijența în creșterea copiilor. Aceștia riscă o amendă între 850 și 1.700 de grivne.

Recent, la Liov, doi băieți de opt ani au dat foc ușii unei săli de sport locale după ce s-au jucat cu o brichetă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE