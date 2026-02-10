Parchetul încearcă să identifice potențiale victime

Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Procurorii sugerează că dosarul este un exemplu de manual pentru studiul comportamentului criminal în serie, din cauza duratei sale (55 de ani) și a tipologiei victimelor. Faptele acoperă mai bine de jumătate de secol, ceea ce indică o capacitate alarmantă a suspectului de a eluda autoritățile timp de decenii.

Având în vedere intervalul lung și faptul că suspectul a activat în mai multe țări, autoritățile franceze încearcă să identifice posibile alte victime care nu au depus plângere până acum.

Este vorba despre un dosar „neobișnuit”, a declarat procurorul din Grenoble, Etienne Manteaux, care a ținut să facă publică identitatea suspectului: Jacques Leveugle, născut în 1946, la Annecy.

„Memoriile” prădătorului sexual

Numărul victimelor a fost stabilit pe baza unor însemnări compilate pe un stick USB de către bărbatul de 79 de ani, care menționează „raporturi sexuale” cu minore, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, a precizat procurorul.

Stickul USB, pe care se aflau documente scrise, un fel de „memorii”, a fost descoperit de nepotul acestuia, care „își punea întrebări cu privire la viața afectivă și sexuală a unchiului său”, a adăugat Manteaux.

„Sunt cincisprezece volume, este un material foarte dens, iar anchetatorii vor parcurge și vor citi în întregime aceste scrieri, identificând astfel 89 de minore”, a mai precizat acesta.

Faptele ar fi fost comise în Germania, Elveția, Maroc, Niger, Algeria, Filipine, India, Columbia și Noua Caledonie, unde acesta activa ca profesor.

Jacques Leveugle, descris ca fiind „cultivat și carismatic”, lua tinerele sub aripa sa și proceda prin „seducție intelectuală a minorei”.

„Nu a fost comisă niciodată nicio violență [fizică]. Suntem, într-adevăr, în prezența unor constrângeri morale”, a adăugat colonelul Serge Procédès, comandantul secției de cercetări din Grenoble.

A recunoscut cu seninătate două crime

Jacques Leveugle a fost pus sub acuzare și plasat în arest preventiv în februarie 2024 pentru violuri și agresiuni sexuale agravate comise asupra a 89 de minori pe parcursul a 55 de ani. Ulterior, a fost plasat sub un control judiciar foarte strict, „pe care nu l-a respectat”, motiv pentru care a fost trimis din nou în arest preventiv „din aprilie 2025”, conform declarațiilor procurorului.

Jacques Leveugle a recunoscut, de asemenea, în timpul anchetei că și-a sufocat mama, aflată în stadiu terminal, cu o pernă în anii ’70, iar apoi pe mătușa sa în vârstă de 92 de ani în anii ’90, sufocând-o și pe ea cu o pernă, a declarat procurorul din Grenoble.

O anchetă separată de cea privind violurile și agresiunile sexuale a fost deschisă pentru aceste două fapte, „de asemenea, pe deplin recunoscute și admise” de inculpat, care „își justifică acțiunile considerând că și-ar dori să moară astfel, dacă s-ar afla în această situație la sfârșitul vieții”, a mai spus procurorul.

