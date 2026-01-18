Un echipaj de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești a intervenit prompt la fața locului, unde a identificat persoana semnalată, un bărbat în vârstă de 58 de ani.

În urma efectuării controlului corporal și al bagajelor, jandarmii au găsit asupra acestuia un satâr cu lama de aproximativ 16 centimetri, ascuns în buzunarul interior al gecii, precum și două cuțite cu lame de circa 20 de centimetri, depozitate într-o plasă, la locul unde dormea.

Bărbatul a declarat că obiectele îi aparțin și că le utilizează în scop personal.

Declarațiile sale au fost însă infirmate de ceilalți beneficiari ai centrului, care au afirmat că armele albe erau folosite pentru a-i intimida.

Ca urmare a celor constatate, au fost întocmite actele procedurale pentru infracțiunile de amenințare, prevăzute de art. 206 din Codul Penal, și port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, conform art. 372 din Codul Penal.

Persoana în cauză, împreună cu documentația aferentă, a fost predată organelor competente pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale necesare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE