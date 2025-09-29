Bărbatul fusese declarat mort după ce un camion încărcat cu trestie de zahăr l-a lovit pe 18 septembrie. Procurorul Carlos Sale a investigat cazul și a cerut poliției să încerce să identifice victima, deoarece aceasta nu avea asupra sa nimic care să permită identificarea.

Ulterior, familia a identificat cadavrul și a organizat funeraliile.

Însă, în ziua înmormântării, presupusul decedat s-a prezentat la ceremonie, spre uimirea tuturor. El a explicat că „fusese plecat să bea în alt oraș cu prietenii, fără telefon”, la Alderetes, și nu știa nimic despre ce se întâmplase acasă.

Sunt în viață. Nu eu sunt cel din sicriu!

După acest incident șocant, corpul a fost trimis înapoi la morgă pentru identificare. S-a descoperit că defunctul era de fapt Maximiliano Enrique Acosta, 28 de ani, din orașul vecin, Delfin Gallo.

Familia lui Acosta a primit corpul și a organizat înmormântarea pe 23 septembrie. Însă au existat probleme și în acest caz.

Fratele victimei, Hernán Luna, a declarat că „Totul a fost greșit de la început. Mai întâi au predat corpul fără o identificare corespunzătoare. Apoi m-au făcut să merg de două ori la morgă. Am așteptat ore întregi până am reușit în sfârșit să-l identific. Știți ce înseamnă asta?”.

Parchetul a deschis o anchetă internă pentru a stabili cum s-au produs aceste erori.

