Reprezentanții companiei Eurostar au anunțat că serviciile au fost repornite după ce individul a fost arestat de Poliția Transporturi din Marea Britanie. Între timp, sute de oameni au format cozi în stația St. Pancras din Londra, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Presa britanică a publicat imagini cu un bărbat care s-a urcat pe acoperișul stației, purtând un steag englez.

Cannot get enough of this photo today #eurostar #morningafter pic.twitter.com/1NR2xk61zj

— Tom Bateman (@tomb8man) March 30, 2019