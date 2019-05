Un bărbat a câștigat marele premiu la loto, la 13 ani după ce a visat numerele norocoase

Bărbatul, care a preferat să-și păstreze identitatea anonimă, a declarat că a visat numele într-o noapte, iar timp de 13 ani le-a tot jucat la loterie. În ultimii ani, cu aceleași numere a câștigat mai multe premii, însă acum a reușit să pună mâna pe câștigul cel mare, relatează BBC.

„Mi-am verificat biletul online și am descoperit că am câștigat. Am știut că într-o zi le voi vedea pe toate acolo. Nu m-am dat bătut niciodată”, a declarat australianul.

Bărbatul spune că, deși a câștigat acum marele premiu, nu va înceta să joace, folosind aceleași numele. „Cu siguranță sunt numerele mele norocoase”, spune australianul.

Citește și:

S-a câștigat marele premiu la Loto 6 din 49! Un gălățean a pus mâna pe 22,2 milioane de lei!

Citește mai multe despre Loto pe Libertatea.