Potrivit unui raport al poliției din Tirol, se presupune că pachetul a căzut de pe banda transportoare într-un centru de distribuție al poștei.

Persoane necunoscute ar fi deschis coletul căzut, furând bijuteriile în valoare de 10.000 de euro, aparținând unui bărbat de 61 de ani din Austria.

După furt, hoții ar fi lipit eticheta cu codul de bare și adresa destinatarului pe un alt pachet gol, pe care l-au expediat ulterior acestuia.

Poliția din Tirol continuă investigațiile pentru a descoperi autorii furtului și modul exact în care s-a desfășurat incidentul.

Clienții sunt sfătuiți să verifice integritatea coletelor înainte de a le accepta și să raporteze imediat neregulile.

În cazul achizițiilor valoroase, este recomandată asigurarea suplimentară a coletelor pentru a preveni pierderile financiare.