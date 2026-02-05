Evenimentul a avut loc pe 5 decembrie, însă detaliile au fost făcute publice abia pe 2 februarie de către La Française des Jeux (FDJ), operatorul național de loterie.

O investiție inspirată

Protagonistul, un pasionat al lozurilor răzuibile, a cumpărat inițial un bilet care i-a adus un câștig modest, dar încurajator, de 200 de euro.

Motivat de acest prim succes, bărbatul a decis să reinvestească suma pe loc, cumpărând alte două tichete: un „Mega Crossword” și un bilet „Millionaire”.

Norocul a continuat să îi surâdă treptat, biletul „Mega Crossword” aducându-i un mic câștig de 20 de euro.

Adevărata lovitură a venit, însă, la final. Răzuind biletul „Millionaire”, bărbatul a descoperit marele jackpot.

„A fost o mișcare îndrăzneață, răsplătită imediat. Régis (nume generic atribuit de FDJ) și-a răzuit biletul Millionaire pentru a descoperi Sfântul Graal… jackpotul”, se arată în comunicatul Loteriei Franceze.

De la suspans la extaz

Câștigătorul a descris momentul descoperirii premiului ca fiind unul plin de tensiune.

„Suspansul a durat mult și tocmai la ultimul simbol răzuit am descoperit incredibilul: un milion de euro. După surpriza inițială, a izbucnit bucuria și am împărtășit această fericire cu familia mea”, a mărturisit proaspătul milionar.

Cu banii câștigați, bărbatul plănuiește deja o vacanță extinsă alături de cei dragi, dorindu-și „să se bucure de o perioadă de relaxare totală”.

Fabrica de milionari

Cazul nu este unul singular, deși succesiunea câștigurilor este remarcabilă.

Potrivit datelor FDJ, anul trecut au fost înregistrați 189 de noi milionari în Franța exclusiv datorită jocurilor de tip „răzuiește și câștigă” sau loto.

Statistica indică o medie impresionantă de un nou milionar la fiecare două zile.

