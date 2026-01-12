Restaurantul a postat un videoclip promoțional în care bărbatul apărea accidental în compania unei alte femei. Informată de o altă persoană care l-a recunoscut pe bărbat în imagini, soția sa a aflat despre amantă.

În seara respectivă, bărbatul îi spusese soției că participă la o cină de afaceri alături de colegi, însă scena surprinsă în videoclip a fost percepută de nevastă ca dovadă a infidelității.

În urma acestui incident, femeia a decis să pună capăt căsniciei și l-a alungat pe soț. Bărbatul afectat a depus ulterior o plângere în instanță împotriva restaurantului, acuzându-l de „încălcarea dreptului său la viață privată”.

Reprezentat de asociația italiană pentru protecția consumatorului, Codacons, acesta susține că restaurantul a înregistrat și distribuit videoclipul fără a avea consimțământul său prealabil, ceea ce contravine normelor legale privind confidențialitatea.

Purtătorul de cuvânt al Codacons, Francesco Tanasi, a declarat: „Restaurantele nu au dreptul să filmeze clienții fără acordul lor clar, cu atât mai puțin să utilizeze aceste imagini în scopuri publicitare. Publicarea unor astfel de materiale poate avea consecințe grave și imprevizibile asupra vieții private și familiale ale oamenilor”.

Asociația solicită despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit de clientul său și ia în considerare să apeleze la autoritățile italiene responsabile de protecția datelor personale.

