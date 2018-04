Un bărbat din Hull a fost ținut treaz în timp ce chirurgii au efectuat o operație pentru a-i extirpa o tumoare de mărimea unui ou.

Matt Carpenter, 28 de ani, a fost diagnosticat acum 3 luni cu tumoare pe creier. Doctorii i-au descoperit un gliom de mărimea unui ou care creștea în craniu și l-au sfătuit pe tânăr să se opereze de urgență.

El a fost operat în luna martie. Din cauza poziției pe care o avea tumoarea, Matt a fost ținut treaz pe timpul intervenției chirurgicale pentru ca medicii să se asigure că nu-i afectează centrul vorbirii sau cel mișcării. Din fericire totul a decurs bine și tânărul se recuperează bine, potrivit mirror.co.uk.

Inițial, Matt a dat vina pentru simptomele avute pe faptul că muncește prea mult. “Munceam mult și nu am luat în seamă prea mult faptul că nu mă simțeam bine. Mi-am făcut un CT după ce am avut convulsii. Atunci am aflat că aveam o tumoare pe creier care stătea acolo de ceva timp. Era de mărimea unui ou”, a declarat tânărul.

Gliomul este un tip de tumoră cancerigenă care apare la nivelul creierului, dar și al măduvei spinării, în celulele gliale care înconjoară celulele nervoase și contribuie la funcționarea lor. Simptomele depind de tipul tumorii, de dimensiunea ei, de localizare și de viteza de creștere. Simptomele pot fi:

migrene

confuzie mentală

pierderi de memorie

greață

vomismente

dezechilibru

tulburări de vedere

dificultăți de vorbire

nervozitate

modificări de personalitate

atacuri epileptice

incontinență urinară

