Bărbatul care a reclamat agresiunea susține că s-a mutat acolo pentru o perioadă, din pricina serviciului.

În noaptea de joi spre vineri, bărbatul susține că a ieșit în curte, unde a dat nas în nas cu agresorul, a notat oradesibiu.ro.

„Azi noapte, pe la 12-1, vorbeam cu soția la telefon și am auzit niște bubuituri. Am ieșit în curte și am văzut pe cineva, era după șură.

Apoi i-am văzut cuțitul, avea și o bâtă ciobănească la el sau un par… A strigat în gura mare că mă omoară, că îmi dă foc la mașină. Eu nu i-am făcut nimic omului”, a spus victima, care s-a recomandat doar Nicolae.

Bărbatul a sunat imediat la 112, iar după aproximativ jumătate de oră trei polițiști au ajuns la casa lui. Agresorul însă se făcuse nevăzut.

„Ce facu, domne? N-ai somn?”