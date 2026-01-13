Filmarea în care bărbatul poate fi observat cum distruge figurinele a provocat indignare în rândul cetățenilor. Totuși, un apel lansat de revista „Geheimtipp Hamburg” a adus un final fericit poveștii.

Pe podul Krugkoppelbrücke din Hamburg au fost construiți sute de omuleți de zăpadă. Un localnic nu a fost deloc încântat de această imagine și, într-un gest impulsiv, a distrus figurinele adorabile. Clipul video a strâns rapid zeci de mii de vizualizări, iar comentariile exprimau un profund dezacord față de gestul său. Peste 12.000 de comentarii indignate au fost postate cu „masacrul omului de zăpadă”. Mai multe publicații germane au relatat despre incident.

Din această furie a apărut o idee constructivă: „Nu-l vom lăsa să ne strice distracția și vom construi pur și simplu de două ori mai mulți oameni de zăpadă noi!” O acțiune de tip flashmob a adus însă un final fericit acestui basm de iarnă. După apelul făcut de o revistă locală, trecătorii au construit noi omuleți de zăpadă, readucând magia pe podul Krugkoppelbrücke.