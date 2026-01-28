Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății din regiunea Moscovei, pacientul a apelat la un medic ORL din spitalul Vidnoie, acuzând pierderea auzului la urechea dreaptă.

În timpul examinării, medicul a identificat un corp străin în canalul auditiv al pacientului. Cu ajutorul unui cârlig special, a fost extrasă o bucată dintr-un dop de urechi.

„Văzând obiectul, pacientul și-a amintit că, în urmă cu 2 ani, lucra într-un mediu zgomotos și folosea constant dopuri de urechi. La un moment dat, a observat că unul dintre ele era mai scurt, dar a presupus că era defect și nu a dat importanță acestui fapt”, a transmis Ministerul Sănătății.

După îndepărtarea fragmentului de dop, auzul tânărului a revenit complet la normal. „Este surprinzător că, pe toată această perioadă, corpul străin nu a provocat nicio deteriorare a canalului auditiv sau a timpanului”, au adăugat reprezentanții ministerului.

