Un incident bizar a avut loc joi, în jurul orei locale 20.00, în Viena, când un bărbat și-a blocat mâna într-un automat de țigări.

Situația a necesitat intervenția pompierilor din Viena pentru a elibera omul prins în aparat. „Bărbatul blocat a fost eliberat cu ajutorul uneltelor speciale“, a explicat un purtător de cuvânt al Brigăzii de Pompieri din capitala Austriei.

Individul a încercat să introducă mâna în automatul de țigări aflat în Quellenplatz din cartierul Favoriten, dar a rămas blocat și nu a reușit să se elibereze singur.

Pompierii au fost nevoiți să demonteze clapeta automatului pentru a-l putea elibera. Ulterior, bărbatul a fost preluat de serviciile medicale de urgență.

Mulți internauți exprimându-și uimirea față de situația bizară în care a ajuns omul. Unii au speculat că ar fi încercat, de fapt, să fure țigări din automat.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE