Se pare că pacientul ar fi contactat boala în timp ce a lucrat într-o ţară africană, a notat agerpres.

Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Sf Parascheva din Iaşi, a spus că persoana în cauză a fost internată în unitatea medicală în cursul zilei de ieri, starea de sănătate a acesteia fiind stabilă.

„Este vorba de un pacient de 24 de ani, care a lucrat în Africa. El a fost diagnosticat cu malarie după ce a fost adus la noi de la Vaslui în cursul zilei de marţi, fără probleme deosebite.

În prezent are o stare generală bună şi se află sub tratament. Este primul caz de malarie din acest an. Am mai avut două cazuri în 2017″, a declarat Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi.

