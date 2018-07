Bărbatul din Argeș a fost oprit acum câteva zile de poliţiştii Serviciului Rutier Argeş, care l-au depistat pe DN 73 Pitești-Câmpulung Muscel-Brașov, pe raza localităţii Mărăcineni, în timp ce conducea un Mercedes Sprinter cu 75 de km/h. Gheorghe Ungureanu are 63 de ani și e din comuna argeșeană Mihăeşti iar în tot acest timp a condus în țară și străinătate, chiar și camioane!

Totul a pornit de la o bere

Poliţiştii au stabilit că bărbatul are permisul de conducere anulat din anul 1976. Atunci, în urmă cu aproape 40 de ani, Poliția Rutieră i-a reținut inițial permisul pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice, arată epitesti.ro. ”De la o bere”, a recunoscut el Mai apoi, în același an, permisul i-a fost anulat, fiind prins la volan în timp ce avea permisul reținut.

Însă, timp de aproape 40 de ani a șofat fără permis dar și fără să fie prins, până azi, de Poliție!

Bărbatul riscă închisoarea de la 1 la 5 ani. El susține că este un șofer bun dacă atâta timp nu a comis nici o abatere și nu a fost oprit de Poliție.