Proprietarul se distra pe seama acestui măcel. Chinul ciobănescului a durat ceva, deoarece pe filmare se aude că a mai fost făcut un film, iar acesta trebuioa să aibă „măcar două minute”, a informat suceavanews.ro.

VIDEO, AICI. ATENȚIE, IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL

Un bătrân a venit și i-a gonit pe cei doi câini agresivi. Câinele măcelărit a ajuns în grija celor de la Casa lui Patrocle, care încearcă să-i salveze viața.

Iată mesajul celor de la Casa lui Patrocle:

„Imagini care va pot afecta emoțional! Atât de ciudat sună treaba asta, dar suntem obligați să o scriem!

Cum n-are el liniște, n-avem nici noi! Am căutat oameni din Broșteni care au avut încredere sa ne vorbească, să ne dea poze, filmări și să ne spună adevărul! Filmarea postată aseară a fost de fapt partea finală a măcelului când ciobănescul nu mai avea putere să se apere sau să riposteze.

Azi avem alte cinci filmări pe care le-am pus mai jos cap la cap, nici măcar acum nu le avem pe toate, însă le vom găsi! Sunt filmări de la începutul bătăii, greu de privit și auzit, amstafii îl pun la pământ, trag din carne vie, mai ales din capul lui, el încearcă să se ridice, dar are zero șanse în fața unor câini care omoară din joacă și care și-au încleștat dinții in capul său!

Urlă și rage de durere, este mâncat de viu, de ochi, de cap, de urechi, de ce-au apucat!”, au scris aceștia.

Proprietarul spune că animalul i-a mâncat caprele

„Pe la jumătatea filmării apare proprietarul/deținătorul amstaffilor. Copiii care filmează spun unui vecin (deci și el martor) că proprietarul i-a pus să se bată. Și că se bat de vreo oră! Într-un final, proprietarul încearcă să-i despartă cu un par, câinii nu-l ascultă și pleacă spre casă târâind după ei și ciobănescul.

În final, o filmare cu el orbecăind deja. Nu mai vede, este nebun de cap, în șoc, dezorientat și în chinuri cumplite. Oamenii din Broșteni care a avut curaj să ne vorbească, și se știu ei cine sunt, și le mulțumim din suflet că ne ajută, ne-au spus în mare povestea lui Cucuruz, și poveste măcelului.

Căci acesta este numele ciobănescului, și așa îl știa tot Broșteniul. Proprietarul amstaffilor avea vreo șapte capre, de care nu prea avea grijă, pe care nu le prea hrănea, și care săracele mergeau în cimitirul din Broșteni și mâncau de pe morminte distrugându-le!

Parte din capre au murit de foame anul trecut, altele au fost tăiate. Poliției a declarat ieri că a scăpat amstafii, și că i-au fost omorâte niște capre de către câini. Oamenii spun că Cucuruz n-avea nicio vină vizavi de capre, că era un câine bătrân și pașnic….

Atât știm acum! Cucuruz este la București în operație deja, i se încearcă reconstruirea pleoapelor, poate și salvarea ochilor… deși este atât de greu de crezut, poate doar o minune să-l ajute, nu știm dacă va mai vedea vreodată, însă l-am trimis acolo căci facem tot ce este uman și medical posibil ca să îi dăm și o șansă dintr-o mie…..dacă ar avea să aibă!

La București avem sprijinul lui Marius și a Asociatiei Kola Kariola, căci noi n-am putut pleca cu câinele! Ne rugăm să se întoarcă acasă și să ne vadă! Avem două familii responsabile din Suceava care vor să adopte și să-și asume câinele! Și alte sute de mesaje în care v-ați oferit să ajutați și să îl adoptați! Poliția s-a autosesizat. Am pus pe «tavă» tot ce am avut! De-acum este treaba lor!”, se mai scrie în respectivul mesaj.

Dr. Alexandrescu, medic plecat în Franța de la Spitalul Județean Ilfov, acuză: „Protectoarea medicului fals m-a împins să plec! Aceste abuzuri ale șefilor ne fac să emigrăm'