Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj a fost alertat de patronul magazinului, un bărbat de 57 de ani, din Craiova, care a povestit că o persoană ar fi pătruns în incinta magazinului pe care îl administrează, unde, sub ameninţare, ar fi determinat-o pe angajata sa să îi dea aproximativ 2.000 de lei, potrivit News.ro.

În urma cercetărilor, marți, polițiștii l-au identificat pe suspect. Este vorba despre un tânăr de 27 de ani, din Craiova, bănuit că, în seara zilei de 20 octombrie, având faţa acoperită, ar fi pătruns într-un magazin din municipiu.

Aici, sub ameninţare, ar fi deposedat-o pe angajată, o femeie de 45 de ani, din Craiova, de 2.150 de lei, după care ar fi părăsit incinta, fugind către Bulevardul Dacia.

„Tânărul a fost depistat de poliţişti pe strada Nicolae Coculescu, din Craiova şi condus la sediul poliţiei pentru audieri”, au transmis, miercuri, reprezentanții IPJ Dolj. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore și este acuzat de tâlhărie calificată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE