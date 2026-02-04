Conform IPJ Ialomița, o sumă de 10.000 de euro, pierdută accidental de un bărbat de 38 de ani, din municipiul Fetești, a fost găsită de un polițist aflat în timpul liber și restituită proprietarului de drept.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că, în seara de 01 februarie 2026, păgubitul s-a deplasat la o unitate bancară pentru a depune 30.000 de euro la un ATM. La coborârea din autoturism, acesta a pierdut accidental 10.000 de euro, în zona băncii.

Bărbatul ș-a recuperat banii pierduți. Foto: IPJ Ialomița.

Banii au fost găsiți de un agent de poliție din cadrul Biroului Ordine Publică Fetești, aflat în timpul liber, care nu s-a gândit nicio secundă să-i păstreze.

În urma investigațiilor efectuate, bărbatul a fost identificat și invitat la sediul poliției, unde în cursul zilei de astăzi i-a fost restituită întreaga sumă de bani pierdută.

