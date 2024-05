Mama seniorului este canadiană, iar familia tatălui său a emigrat în SUA, la Brooklyn, New York, din Germania, în 1960. El a presupus că și-a dobândit cetățenia prin tatăl său.

Un copil născut în străinătate devine automat cetățean american dacă cel puțin un părinte este cetățean american, copilul are sub 18 ani, este rezident permanent legal și se află în SUA sub custodia legală și fizică a părintelui american.

Aceasta era legislația relevantă din 2000. Din păcate, legea nu era încă în vigoare când Jimmy Klass s-a mutat în America, la vârsta de doi ani.

„Doamne, am votat aici! Bine că încă n-a venit nimeni să mă aresteze”

Pe de altă parte, el spune că au existat diverse acte de identificare care l-au făcut să creadă că este cetățean american. „Am fost acceptat peste tot, aveam act de identitate cu fotografie, permis de conducere. Doamne, am votat aici!”, a precizat Jimmy Klass.

Votul fără documente legale este o infracțiune gravă, conform legii americane „Până acum, nimeni nu a apărut la ușa mea să mă aresteze”, are puterea să glumească Jimmy Klass.

Mai mult, a reușit să intre în Marină. Ulterior a fost chiar ofițer de poliție. În SUA, există verificări stricte de antecedente atât în ​​cadrul armatei, cât și în departamentele de poliție. „Nu s-au descoperit vreodată discrepanțe în documentele mele”, adaugă bărbatul.

„Am fost șocat. Am trăit ca un cetățean american timp de zeci de ani”, a spus Klass, după ce a aflat situația incredibilă în care se află. „Practic, nu am putut dovedi că sunt aici legal”, a insistat bărbatul.

„Niciodată, dar niciodată până acum nu s-a menționat că am fost aici ilegal”, spune Jimmy Klass.

Și-a cheltuit toate economiile

Klass a trebuit să contacteze Serviciul de Imigrare al SUA (USCIS) pentru a găsi o soluție. El a trimis agenției mai multe documente care dovedesc că locuiește în Statele Unite ca membru cu drepturi depline de peste 60 de ani.

„Am trimis toate aceste documente la USCIS și tot m-au respins”, explică, disperat, bărbatul.

În plus, pentru a finanța întregul proces, Klass și-a cheltuit toate economiile: „Am cheltuit mii și mii de dolari încercând să-mi iau banii pe care eu însumi i-am plătit la Securitatea Socială toată viața”.

Pe numele lui a fost deschisă o pagină pe platforma de donații GoFundMe, pentru a fi sprijinit în demersul său de a obține pensia.

Autoritatea responsabilă nu a comentat cazul: „USCIS nu comentează cu privire la cazurile individuale de imigrare, iar agenția nu distribuie, confirmă sau infirmă informații de imigrare despre anumite persoane. Soluționăm fiecare cerere de la caz la caz pentru a determina dacă îndeplinește toate standardele cerute de lege. Solicitanții primesc o decizie scrisă prin poștă, care explică pe deplin acțiunea noastră și enumeră orice drepturi de apel”.

