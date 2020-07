România se confruntă cu o creştere alarmantă a numărului de cazuri de COVID-19, iar numărul deceselor a ajuns la 1.884, însă mulţi români ignoră pericolul reprezentat de noul coronavirus.

“În Poiana Sibiului, noi ne încălzim cu lemne. Și în ziua aceea de luni ne-a fost adusă o mașină cu lemne și nu că am lucrat și eu, dar am mai ieșit pe la oameni. Și au fost niște curenți de aer și cred că am făcut o viroză”, povesteşte Nicolae Hîndorean pentru Turnul Sfatului primele semne ale bolii.

Sibianul se afla în autoizolare cu soţia sa și cei doi socrii cu care locuiesc în aceeași curte, după ce acesta a fost contact direct al preotului din sat, care fusese confirmat cu COVID-19.

După o altă săptămână de la aceste semne de boală, însoțite de o ușoară stare febrilă, soții Hîndorean au apelat telefonic la medicul de familie din sat, iar apoi au mers la urgenţă pentru o a doua opinie.

Confirmați ca fiind infectați cu Covid-19, cei patru au fost internați în același salon. Sibianul acuză că a primit foarte multe pastile, în condiţiile în care doar într-o zi a avut febră.

De miercuri (deci, la zece zile de la primele simptome – n.r.) am trecut pe pastile, perfuzii și câte și mai câte. Eu am primit cele mai puține medicamente. Asta în condițiile în care, de exemplu, mi s-au administrat 48 de pastile de Kaletra. Știți ce medicament e acesta, nu? Se folosește și la HIV. Am mai primit și Anxiar, dar și o pastilă de somn, după ce am zis că nu prea mă odihneam. Și nu era normal să se întâmple asta, adică să nu pot să dorm în condițiile date? Ce aș vrea să subliniez: eu am primit tot tratamentul acesta în condițiile în care nu am avut niciun simptom. Cu excepția primei zile, la internare, când am avut aproape 38 de grade febră, nu am mai avut nimic. Atunci, pentru ce am primit atâtea medicamente?

