Americanul a decis să facă gestul pentru a evita ca oamenii să pățească așa cum a pățit el în anul 1983. În acea iarnă, temperatura a fost de -12 grade Celsius, iar Mike Esmond și cele trei fiice ale sale au petrecut sărbătorile fără lumină și fără căldură, pentru că nu a avut bani să plătească facturile.

Amintindu-și de situația dificilă prin care a trecu, Mike Esmond a decis să facă un gest pentru cei aflați în pericolul de a rămâne fără apă, gaze și electricitate în perioada sărbătorilor de iarnă pentru că nu au bani să-și achite facturile.

The season of giving is here. Michael Esmond paid off 36 families utility bills. He found out who was at risk of having their power turned off. He spent $4,600 making their holidays a little less stressful.



Instead of warnings, the families received these cards. @weartv pic.twitter.com/7C3YGcy3oG