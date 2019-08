De Cristina Radu, Vlad Chirea (FOTO),

În aprilie 2018, un bărbat internat la secția Nifon a fost găsit spânzurat în curtea spitalului.

Nici medicii și nici asistentele nu au observat că bărbatul lipsea din salon.

Au început să-l caute abia după ce soția bărbatului a sesizat personalul medical că acesta nu mai răspunde la telefon.

De ce personalul medical nu a observat că un pacient lipsește din spital? Este întrebarea la care soția bărbatului nu găsește răspuns.

Ștefan Baciu – sau Fănel, cum îl alintau prietenii și familia – avea 46 de ani când s-a internat la Săpoca, la secția Nifon, anul trecut. Suferea de “tulburare anxioasă”.

“Știi când apuci să dormi puțin, dar te trezești și te simți și mai obosit pentru că creierul nu se odihnește suficient? Așa pățea și Fănel. Mergeam ca pisicile prin casă, să nu-l trezim când reușea să ațipească puțin”, povestește soția lui Ștefan, Violeta.

Violeta Baciu, soția lui Ștefan Baciu / Foto: Vlad Chirea

Bărbatul era mecanic auto și a lucrat cinci ani în Spania. Sănătatea i s-a șubrezit în 2013, când i-a murit o soră. S-a întors în țară pentru înmormântare și nu a mai plecat. A rămas împreună cu soția și cu cele două fiice ale lor în casa din comuna C.A. Rosetti, jud. Buzău.

În acel an a început să aibă probleme cu somnul, făcea uneori atacuri de panică, iar tensiunea ridicată îl neliniștea.

A urmat un tratament o perioadă și a început să se simtă mai bine, însă problemele au reapărut anul trecut.

«S-a dus la medic cu toată încrederea»

Stresul, grijile și epuizarea l-au adus pe Ștefan în pragul unei depresii. Pentru că se simțea tot timpul obosit și nu putea dormi, a decis să meargă la medic.

“Își făcea mereu griji, că aoleu, dacă nu ne ajung banii, dacă nu ne descurcăm. Dar era haios, râdea mult, vorbeam tot timpul, nu am avut niciodată probleme, nu ne certam niciodată”, povestește Violeta.

S-a internat la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, secția Nifon, marți, 24 aprilie 2018. “A condus singur mașina până la spital, o mână o avea pe volan și cu cealaltă mă ținea de mână. S-a dus cu toată inima la spital, știa că se va face bine”.

Vineri seară, cei doi au vorbit la telefon, iar Ștefan i-a spus Violetei că i-a fost schimbat tratamentul. Nici acum Violeta nu știe de ce.

A dispărut din salon și nimeni nu a observat

“Am vorbit pe la 18.30, dar l-am mai sunat o dată la vreo două ore după și nu mi-a răspuns. Am crezut că doarme și nu am vrut să-l trezesc. Dacă reușea să doarmă puțin, era o minune. Privind acum în urmă, regret că nu am insistat. Ăsta este cel mai mare regret pe care îl am”, spune Violeta Baciu.

L-a sunat sâmbătă dimineață timp de trei ore, continuu. Panicată că soțul ei nu mai răspunde de atât timp la telefon, Violeta a sunat la spital. Nimeni nu știa unde este Ștefan. “Am sunat la poartă, paznicul s-a dus să întrebe asistentele și mi-au zis că nu știau nimic de el. Nu era în salon”.

Câteva minute mai târziu, medicii au anunțat-o că l-au găsit pe Ștefan mort, în curtea spitalului, spânzurat cu cordonul unui halat.

A lăsat în urmă doi copii și o soție îndurerată

Cum se poate ca nici un medic și nici o asistentă de la Săpoca să nu observe că un pacient internat la Psihiatrie a dispărut din salon? De ce nu și-au pus întrebări când nu l-au văzut la masă? De ce medicii nu supraveghează pacienții când își iau medicamentele? Sunt întrebările pe care și le pune Violeta la mai bine de un an de la moartea soțului său.

Violeta Baciu, de vorbă cu reporterul Libertatea, în Buzău / Foto: Vlad Chirea

Femeia s-a mutat în oraș, la Buzău. Cele două fiice ale sale, una de 18 ani și cealaltă de 12 ani, au rămas în casa de la țară. În același sat, aproape de ele, locuiesc și bunicii lor, părinții Violetei.

“Știu că a trecut un an și ceva de atunci, dar încă nu pot să cred că Fănel al meu nu mai e” Violeta Baciu, soția lui Ștefan Baciu

Poliția a deschis dosar penal pentru moarte suspectă, însă a fost rapid clasat pentru că “fapta nu există”. Bărbatul a ales să se sinucidă.

“Dacă voia să facă asta, nu se ducea la spital, o făcea acasă. Eu cred că a fost ceva cu tratamentul. Nu ar fi trebuit să-i schimbe tratamentul”, susține Violeta.

Libertatea a solicitat Spitalului de Psihiatrie Săpoca un răspuns legat de moartea pacientului Ștefan Baciu, anul trecut, în curtea unității spitalicești. Până în momentul publicării articolului, nu a fost primit un răspuns.

