Un bărbat a murit la Spitalul Județean Cluj din cauza infecțiilor nosocomiale. Starea lui de sănătate s-a agravat în câteva zile, după o operație banală. Pensionarul de 78 de ani s-a stins din viață la Secția Chirurgie 2, spre disperarea fiului său care susține că intervenția chirurgicală a fost făcută greșit.

„Boala unui sistem medical sau cum să mergi pe picioare la spital şi să te întorci mort”, este titlul mesajului prin care Gheorghe Ivan, un bărbat din Alba Iulia, critică sistemul medical românesc, după ce tatăl său a murit în chinuri, după operație aparent banală la Spitalul Județean Cluj, scrie Monitorul de Cluj.

Bărbatul a povestit că și-a dus tatăl la unitatea medicală din Cluj, pentru o operație de hernie, având încredere în medici.

„Tatăl meu a ajuns în data de 19 ianuarie prin transfer de la Pneumologie la Spitalul Judetean Cluj – secţia Chirurgie 2, pentru o operaţie de hernie hiatală, operabilă prin procedeu laparoscopic, o operaţie relativ uşoară după cum am primit asigurările doctorului, cu riscuri mici. La ieşirea din operaţie a tatălui meu aflăm că nu s-a putut rezolva prin operaţie laparoscopic şi s-a operat după procedeu clasic, cu tăietură. Ca şi aparţinători, nu am fost anunţaţi că se schimba procedeul ca să dăm acordul sau refuzul. După operaţie urmeaza 11 zile de stat la terapie intensivă, unde din a 2-a zi, tatăl meu având şi un BPOC (bronho-pneumonie obstructivă) a început să tuşească foarte mult. Degeaba am încercat să vorbesc cu câţiva medici ATI la rând şi să le cer să încerce să îi oprească tusea (intubare sau medicamentos), de fiecare dată am primit aproximativ acelaşi răspuns: «ştim noi ce facem, staţi liniştit că primeşte aerosoli să tuşească mai uşor». Părerea mea e că să laşi un om cu tăietură de cca 30 cm să tuşească continuu e inconştienţă sau crimă. A urmat transferul la spitalul de pneumologie şi în ziua a 12-a s-a prezentat rezidentul medicului chirurg şi îi scoate tatălui meu toate atele de la operaţie. După jumătate de oră la prima tuse, i se desface operaţia şi intestinele ies afară prin incizie”, se arată în scrisoare.