De Răzvan Mihalașcu,

Actualul record a fost stabilit de britanicul Simon Kindleysides, care a terminat ediția din 2018 a Maratonului Londrei în 36 de ore și 46 de minute, potrivit Guinness World Records.

Reprezentanții Guiness nu au omologat încă rezultatele cursei lui Gorlitsky care urmează să fie înregistrate luni.

Potrivit CNN, Gorlitsky a început cursa joi seara și a trecut linia de sosire sâmbătă dimineață. În tot acest timp, nu a luat nicio pauză pentru a dormi.

Aceasta este a doua oară când americanul vrea să termine maratonul. Prima tentativă a avut loc în martie 2019 la maratonul din Los Angeles, unde a parcurs o distanță de aproape 28 de kilometri, înainte de a se opri.

Am încercat să dobor recordul lui Simon (Kindleysides, n.red) de aproape un an. Și acum am reușit. În momentul în care am trecut linia de sosire, îl respect mai mult pe el și pe oricine parcurge maratonul într-un costum exoschelet. Nu a fost deloc ușor.

Adam Gorlitsky, maratonist în costum exoschelet, pentru CNN: