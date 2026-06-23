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Un caz incredibil de fraudă asigurativă a ieșit la iveală în Brazilia, unde un bărbat a fost condamnat pentru amputarea intenționată a propriului picior drept pentru a încasa despăgubiri substanțiale de la companiile de asigurări.

Vanderlei dos Santos Gomes, un asistent administrativ din cadrul Universității Federale Recôncavo da Bahia, a fost găsit vinovat de justiția braziliană pentru orchestrarea unui atac înscenat, menit să îi aducă un câștig financiar semnificativ.

Incidentul a avut loc în 2019, când Vanderlei a încheiat patru polițe de asigurare costisitoare, care prevedeau despăgubiri de până la 1,5 milioane de reali (aproximativ 250.000 de euro) în cazul unei dizabilități permanente.

La doar trei săptămâni după semnarea contractelor, bărbatul a fost descoperit într-o zonă rurală din apropierea satului Mercês, în orașul São Gonçalo dos Campos, fără laba piciorului drept.

El a declarat autorităților că fusese victima unei răpiri și a unui jaf, susținând că agresorii i-au amputat laba piciorului cu o macetă, iar obiectele furate au fost ulterior găsite într-un rucsac, alături de partea amputată a piciorului.

Chiar dacă a fost internat de urgență în spital, anchetatorii au început să suspecteze că povestea sa nu era autentică. Autoritățile au fost surprinse de rapiditatea cu care Gomes a depus cererile de despăgubire, la doar câteva zile după incident. De asemenea, instanța a constatat că polițele de asigurare încheiate de acesta nu erau compatibile cu veniturile sale modeste.

Investigațiile poliției au dezvăluit detalii care au ridicat și mai multe semne de întrebare. Experții medico-legali au concluzionat că rana suferită de Gomes era „prea curată și precisă” pentru a fi produsă de o macetă, sugerând în schimb utilizarea unor instrumente medicale specializate.

În ciuda insistențelor sale că ar fi fost victima unui atac violent, tribunalul din statul Bahia a respins apărarea sa și l-a găsit vinovat de fraudă.

Ca urmare, Gomes a fost condamnat inițial la 2 ani de închisoare, pedeapsă ulterior comutată în 720 de ore de muncă în folosul comunității și o amendă de 7.590 de reali (1.300 de euro).

După ce a epuizat toate căile de apel, acesta a început să-și execute pedeapsa în luna mai 2026.

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