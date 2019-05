Un bebeluș care era transportat la spital cu o ambulanţă a murit după explozia unui tub de oxigen

Copilul se afla în incubator în momentul exploziei și nu a putut fi salvat de flăcările care au cuprins mașina. Paramedicii și mama bebelușului au reușit să-și salveze viața, notează mirror.co.uk.

Potrivit media locală, imediat după tragedie, mama copilului a intrat în stare șoc și a fost necesar să fie sedată de paramedici. Ea a fost transportată la spital pentru a i se acorda tratament de specialitate.

Poliția din Turcia a investigat o anchetă în acest caz. Se pare că medicii au fugit din mașină când a izbucnit incendiul, fără se se întoarcă să salveze copilul.

