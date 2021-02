Elicopterul SMURD a fost chemat în localitatea Slobozia Voinești din județul Iași, la un bebeluș de 1 lună intrat în stop cardiac.În ciuda eforturilor depuse de medici, bebelușul a murit.

Diana Cimpoeşu, medic la UPU SMURD Iaşi, a declarat pentru Mediafax că bebeluşul nu avea probleme de sănătate, fiind alăptat normal duminică dimineaţa. Medicii iau în calcul ca bebelușul să fi murit din cauza sindromului morții subite a sugarului.

Deocamdată s-a dispus efectuarea necropsiei pentru a afla cauza care a dus la moartea bebelușului de doar o lună.



Sindromul morții subite la bebeluși, cunoscut și sub acronimul SMSS, se referă la decesul neexplicat, de regulă în timpul somnului, al unui sugar considerat sănătos, care are mai puțin de un an.



