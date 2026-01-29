Procesul a implicat metode complexe, precum dizolvarea cu acid puternic și reducerea electrolitică. Videoclipul său, denumit „alchimia SIM”, a atras milioane de vizualizări, mulți utilizatori exprimându-și curiozitatea și dorința de a învăța această tehnică.

„10 ani de muncă nu sunt la fel de buni ca un an de colectare de deșeuri”, a scris un utilizator, cerând să devină ucenicul bloggerului.

Alt comentator a exclamat: „Cipurile SIM pot fi folosite pentru a face aur? Nu am mai auzit așa ceva!”.

Totuși, experții au avertizat că într-un cip SIM cantitatea de aur este extrem de mică. În ciuda afirmației din videoclip că fiecare cip ar conține 0,02 grame de aur, realitatea este că doar 0,47 de miligrame de aur sunt prezente în fiecare card.

Astfel, ar fi nevoie de aproximativ 400.000 de cipuri SIM pentru a obține cele 191 de grame de aur extrase.

După controversele generate de videoclip, bloggerul a explicat că nu a folosit doar cipuri SIM obișnuite, ci componente aurite din industria electronică de telecomunicații.

„Ceea ce vreau să clarific este că aceasta nu este o poveste despre o persoană care extrage aur din SIM-uri aruncate”, a declarat el.

Este un proces legitim de reciclare a deșeurilor electronice cu metale prețioase. Scopul videoclipului a fost de a demonstra valoarea procesului, nu de a crea senzație.

Experții au atras atenția asupra riscurilor asociate cu această metodă. Extracția aurului implică utilizarea unor reactivi chimici corozivi care prezintă pericole mari pentru sănătate și mediu. Procesul nu este recomandat pentru amatori sau pentru cei fără pregătire adecvată.

