Videoclipul înregistrat de șoferul unei mașini care se îndepărtează de la fața locului arată două secțiuni ale podului rutier prăbușindu-se în timp ce muncitorii foloseau macarale pentru a atașa secțiuni orizontale din beton de digurile verticale din apropierea orașului Anseong, la 70 de kilometri sud de Seul.

BREAKING: At least 3 construction workers killed, 5 injured after portion of highway overpass collapsed near Anseong, South Korea pic.twitter.com/7m0E8zktT4