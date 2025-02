Imaginile surprinse de la distanță arată cum trei stewardeze îmbrăcate în uniformă au urcat pe aripa stângă a unui Boeing 737 pentru o sesiune foto improvizată.

Eastar Jet, cu sediul în Seul, a declarat că echipajul avionului a fost instruit să deschidă ușa de urgență ca parte a unui antrenament care a avut loc în timpul întârzierii de o oră.

„Compania aeriană a profitat de timpul de așteptare cauzat de ninsoare abundentă și a efectuat un antrenament pentru ieșirea de urgență, care în mod normal este dificil de realizat”, a spus un purtător de cuvânt.

Cu toate acestea, compania aeriană nu a aprobat ca însoțitorii de zbor să realizeze o sesiune foto pe aripa avionului.

