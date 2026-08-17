Potrivit primelor cercetări, conducătorul auto a pierdut controlul vehiculului din motive ce urmează a fi stabilite. Camionul s-a răsturnat pe carosabil, blocând sensul de mers Râmnicu Vâlcea – Sibiu. Circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ în zonă, iar traficul a devenit aglomerat.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7, la kilometrul 252, în zona localităţii Boiţa, judeţul Sibiu, un autocamion încărcat cu pământ s-a răsturnat pe carosabil”, a transmis instituţia.

Traficul a fost restricţionat, iar reluarea circulaţiei în condiţii normale este estimată în jurul orei 19.00, conform autorităţilor.

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