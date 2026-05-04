Quiz a intrat oficial în insolvență, cu datorii de peste 40 de milioane de lire sterline (46 de milioane de euro). Fondată în Glasgow în 1993 de către antreprenorul Tarak Ramzan, compania a operat timp de 33 de ani pe piețele din Marea Britanie și Irlanda, având o rețea de 40 de magazine fizice și 7 concesiuni în Irlanda.

Decizia de a apela la un administrator judiciar a fost luată în urma „condițiilor dificile de pe piață”, potrivit unui raport emis de companie la începutul anului 2026.

Printre factorii care au contribuit la această situație se numără scăderea vânzărilor în perioada sărbătorilor de iarnă din 2025, schimbările în comportamentul consumatorilor, creșterea taxelor și a costurilor cu forța de muncă.

„Am luat decizia de a depune o Notificare de Intenție pentru a ne oferi timpul necesar să explorăm toate opțiunile de finanțare. Între timp, activitatea continuă ca de obicei”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Cu toate acestea, situația financiară precară a grupului a dus deja la concedierea a 109 angajați de la sediul central din Glasgow și de la centrul de distribuție.

De asemenea, în februarie 2025, compania a închis încă 200 de locuri de muncă și a anunțat atunci că ar putea rămâne fără numerar în primele luni ale anului.

Aceasta nu este prima dată când Quiz se confruntă cu dificultăți financiare. În iunie 2020, în plină pandemie de COVID-19, grupul a intrat pentru prima dată în insolvență, reușind ulterior să-și răscumpere magazinele și să renegocieze chiriile.

În ciuda acestor eforturi, provocările economice actuale, inclusiv creșterea costurilor și modificările în obiceiurile de consum, au împins brandul spre o nouă criză.

Începând cu februarie 2026, magazinul online al Quiz nu mai acceptă comenzi. Mai sunt de vânzare produse din stoc, în locațiile fizice, cu reduceri între 60 și 80%. Viitorul celor 40 de locații fizice din Marea Britanie și al celor 7 concesiuni din Irlanda rămâne incert.

Lista locațiilor afectate include orașe precum Glasgow, Manchester, Cardiff, Leeds, Belfast și Norwich, conform informațiilor furnizate de Interpath, administratorul numit să gestioneze situația.

