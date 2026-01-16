Moartea cerbului carpatin din cauza unei mănuși înghițite este o consecință directă a intervenției umane neautorizate în dieta și mediul animalelor.

De multe ori, vizitatorii acționează din bunăvoință sau din dorința de a interacționa cu animalele, fără a înțelege pe deplin riscurile. Însă, regulile grădinilor zoologice, care interzic hrănirea animalelor și aruncarea de obiecte în țarcuri, sunt instituite tocmai pentru a proteja sănătatea și siguranța acestora.

Angajații cred că animalul a fost hrănit de un vizitator și, din greșeală, a smuls articolul vestimentar de pe mână acestuia. Din păcate, medicii veterinari nu au reușit să îi salveze viața.

Chiar dacă mulți bine intenționați încearcă să hrănească animalele din grădina zoologică, totuși asta nu prea este recomandat. Foarte multă lume nu știe ce este o hrană adecvată pentru specia respectivă. Este un material care nu poate să fie digerat, nici de carnivore, nici de ierbivore și pur și simplu produce o obstrucție”, a afirmat dr. Borla Vitalis Levente, medic veterinar.

Și Korondi Kinga, purtător de cuvânt al Grădinii Zoologice Târgu Mureș a atras atenția privitor la hrănirea animalelor de către vizitatori: „Aceștia sunt cerbi carpatini care sunt autohtoni în România și avem 13 exemplare într-o semirezervație destul de mare. Nu putem să punem un polițist la fiecare animal, deci poate, dacă vrea cineva, poate să facă rău”.

La sfârșitul anului trecut, un incident scandalos a avut la Zoo Craiova. Unul dintre cei doi pui de tigru alb a murit subit după ce a înghițit un ambalaj din plastic aruncat de unul dintre vizitatori, relatează Gazeta de Sud. Tigrul bengalez alb este o subspecie rară și pe cale de dispariție, inclusă în Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

