Puiul a fost găsit mort pe 14 decembrie, însă întâmplarea nefericită a ieșit la iveală abia acum.

„În data de 14 decembrie, un pui de tigru alb din cadrul Grădinii Zoologice din Craiova a decedat în mod neașteptat. Acesta nu a prezentat anterior semne de boală care să indice o afecțiune medicală.

Cauza este ingerarea accidentală de ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori în perimetrul țarcului”, au anunțat reprezentanții ECO Urbis într-un comunicat.

Deși la Zoo Craiova sunt amplasate panouri de informare și avertizare, prin care vizitatorii sunt rugați să nu hrănească animalele, deoarece reprezintă un pericol real pentru sănătatea animalelor, unii dintre aceștia nu țin cont de acest aspect.

„Facem un apel ferm către toți vizitatorii să respecte regulile de vizitare și indicațiile afișate. Bunăstarea și siguranța animalelor depind în mod direct de comportamentul responsabil al fiecăruia, iar gesturi aparent minore pot avea efecte grave”, se spune în comunicatul ECO Urbis.

Cei doi pui de tigru alb au fost aduși la Zoo Craiova în luna mai. Tigrul alb este o variantă rară, cu o mutație genetică ce îi conferă blana albă sau aproape albă, păstrând dungile negre specifice. Această specie se întâlnește mai ales la tigrul bengalez și este raportată ocazional în sălbăticia din India. O particularitate interesantă este culoarea ochilor, care sunt întotdeauna albaștri din cauza aceleiași mutații genetice.



