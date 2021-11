Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, potrivit presei locale. Bărbatul, identificat doar după numele său de familie, Li, ar fi trimis gluma pe platforma chineză de socializare WeChat, într-o conversație pe un grup cu peste 330 de membri, condamnând măsurile impuse de autorități.

China are o politică strictă zero-COVID, care impune lockdown-uri dure chiar și atunci când sunt doar câteva infectări. De exemplu, săptămâna trecută, oficialii au impus mai multe restricții dure în mai multe provincii, după ce țara a confirmat peste 200 de noi infectări.

Este și cazul orașului chinez Lanzhou, care a fost complet închis de autorități, după confirmarea a șase cazuri, iar celor patru milioane de locuitori li s-a interzis să iasă din case, dacă nu sunt situații urgente.

Poliția din orașul Qingtongxia, din regiunea Ningxia, a postat pe rețelele sociale chineze o captură de ecran în care apărea meme-ul bărbatului, dar ulterior, postarea a fost ștearsă.

A man in Ningxia province was in administrative detention for 9 days after being summoned by Qingtongxia police for Posting a picture of „dog police” in a wechat group to mock the epidemic control.The act was identified as „insulting the people’s police”,constitute a disturbance. pic.twitter.com/k5wUbfu93G