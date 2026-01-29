Momentul jenant s-a petrecut joi, 29 ianuarie, la ședința Consiliului Local Municipal. Popa a depus jurământul sărind peste o parte din text și improvizând pe loc „la, la, la” în locul unor cuvinte.

„Subsemnatul Popa Petrică Costel, consilier la, la, la… Jur să respect Constituţia şi legile ţării” – aşa a depus jurământul liberalul Petrica Popa, ceea ce i-a surprins pe ceilalţi din sală.

Conform Codului Administrativ, jurământul unui consilier local este obligatoriu şi trebuie depus în termen de 15 zile de la validarea mandatului. 

Petrică Costel Popa a devenit consilier local din partea PNL în locul avocatei demisionare Nicoleta Ivașcu.

Popa nu este pentru prima dată în postura de ales local, fiind, de exemplu, consilier municipal și în 1998, De atunci, a fost consilier din partea PNL în mai multe rânduri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Imobiliare.ro: Noi reguli așteptate pe piața imobiliară. Balanța se înclină în favoarea cumpărătorilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
Unica.ro
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
Elle.ro
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
gsp
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
Avantaje.ro
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

„Dragonul Roșu”, controlat de inspectorii ANPC: au dat peste 200 de amenzi în valoare totală de 175.000 de euro
Știri România 18:20
„Dragonul Roșu”, controlat de inspectorii ANPC: au dat peste 200 de amenzi în valoare totală de 175.000 de euro
Avocata Adriana Georgescu, membră a PNL, prinsă de DNA în timp ce primea 60.000 de euro în schimbul unor intervenţii în justiţie, arestată preventiv
Știri România 17:49
Avocata Adriana Georgescu, membră a PNL, prinsă de DNA în timp ce primea 60.000 de euro în schimbul unor intervenţii în justiţie, arestată preventiv
Parteneri
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Pleacă! S-a înțeles cu noua echipă chiar în ziua meciului FCSB – Fenerbahce
Fanatik.ro
Pleacă! S-a înțeles cu noua echipă chiar în ziua meciului FCSB – Fenerbahce
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat”
Stiri Mondene 17:40
Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat”
Cum se înțelege, de fapt, Ramona Olaru cu Dani Oțil și Răzvan Simion. „Ne-am acoperit toți, de multe ori”
Stiri Mondene 16:53
Cum se înțelege, de fapt, Ramona Olaru cu Dani Oțil și Răzvan Simion. „Ne-am acoperit toți, de multe ori”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
ObservatorNews.ro
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Raport INML: Șoferul microbuzului implicat în tragedia din Timiș era beat și sub influența substanțelor interzise
KanalD.ro
Raport INML: Șoferul microbuzului implicat în tragedia din Timiș era beat și sub influența substanțelor interzise

Politic

Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 12:09
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat. Numărul era uriaș, i s-ar fi spus ”Stadionul României”, dar Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu s-au opus
Fanatik.ro
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat. Numărul era uriaș, i s-ar fi spus ”Stadionul României”, dar Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu s-au opus
Telefoane „de unică folosință” și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China
Spotmedia.ro
Telefoane „de unică folosință” și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China