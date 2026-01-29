Momentul jenant s-a petrecut joi, 29 ianuarie, la ședința Consiliului Local Municipal. Popa a depus jurământul sărind peste o parte din text și improvizând pe loc „la, la, la” în locul unor cuvinte.

„Subsemnatul Popa Petrică Costel, consilier la, la, la… Jur să respect Constituţia şi legile ţării” – aşa a depus jurământul liberalul Petrica Popa, ceea ce i-a surprins pe ceilalţi din sală.

Conform Codului Administrativ, jurământul unui consilier local este obligatoriu şi trebuie depus în termen de 15 zile de la validarea mandatului.

Petrică Costel Popa a devenit consilier local din partea PNL în locul avocatei demisionare Nicoleta Ivașcu.

Popa nu este pentru prima dată în postura de ales local, fiind, de exemplu, consilier municipal și în 1998, De atunci, a fost consilier din partea PNL în mai multe rânduri.

