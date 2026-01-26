De la „5-6 trupuri” la 83!

Lucy Thomas, în vârstă de 53 de ani, și soțul său Rhys, de 45 de ani, au achiziționat Biserica St. Peter din Peterstone Wentlooge în 2021, la un preț de 405.000 de lire sterline, cu gândul de a o transforma într-o casă cu 5 dormitoare.

Totuși, în timpul vizionării, și-au dat seama că proprietatea necesita o renovare completă. În ciuda avertismentelor că ar putea găsi „5 sau 6” trupuri îngropate sub podea, au fost șocați să descopere nu mai puțin de 83.

„Am avut nevoie de un arheolog care să ne asiste când am început să săpăm. Ne-au spus că este posibil să găsim câteva trupuri, dar nu ne-am așteptat la un număr atât de mare”, a declarat Lucy.

„Am decis să le respectăm odihna”

În trecut, era obișnuit ca persoane influente, bogate sau religioase să fie înmormântate în biserici. Cuplul a decis să lase trupurile în locul lor de odihnă și a instalat o podea nouă deasupra, dotată cu încălzire prin pardoseală.

Primele câteva descoperiri au fost inconfortabile, dar, treptat, ne-am obișnuit. Am găsit oameni înmormântați împreună – soți și soții, părinți cu copii – așa că am hotărât să le respectăm odihna

Renovare de 4 ani

Renovarea bisericii a fost un proiect ambițios care a durat 4 ani. „A fost o adevărată provocare, dar și o mare realizare”, a spus Lucy.

Cuplul a început lucrările la proprietate abia după 18 luni, din cauza întârzierilor în obținerea autorizațiilor de construcție. Transformarea a inclus păstrarea unor elemente originale ale bisericii, cum ar fi zidurile, clopotnița și clopotele, care au fost reparate și echipate cu frânghii noi pentru utilizare.

Lucy și Rhys au adus și îmbunătățiri moderne, precum geamuri secundare, încălzire prin pardoseală, o masă de biliard, un pian, o zonă de bar și chiar un jacuzzi.

Proprietatea, de închiriat pe AirBnB

Pereții din piatră de secol vechi au fost refolosiți pentru a crea o terasă exterioară, păstrând gravurile originale. Transformarea a fost coordonată cu ajutorul unui constructor local, iar familia a învățat pe parcurs cum să se ocupe de un proiect de o asemenea amploare.

„Ne-am alăturat grupurilor pentru clădiri listate și am căutat multe informații pe internet”, a explicat Rhys.

Acum, biserica renovată este o impresionantă proprietate cu 6 dormitoare și 6 băi, disponibilă pentru închiriere pe AirBnb.

„Suntem extrem de mândri de ceea ce am realizat. Toată familia, arhitecții, constructorii și, bineînțeles, Rhys, care s-a ocupat de finanțe și documente, au contribuit la acest proiect. Am pus suflet și inimă în această casă – și am face-o din nou fără să clipim”, a încheiat Lucy.

