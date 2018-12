„România nu poate să trateze pacientul care are arsuri mai mari de 50 la sută din suprafaţa corpului. Aceasta este părerea mea, că nu se poate trata în România în condiţii de maximă siguranţă..Am primit a 30-a oară mesajul despre cazul lui Sebastian, copilașul de 5 ani, internat la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. Am sunat și am vorbit cu tatăl băiatului cât și cu un medic de pe secție care mi-a povestit că medicii copilașului ar fi vrut să îl transfere. Cazul este destul de vechi, pacientul a fost transferabil și totuși…e încă în acea bomba bacteriologică”, a scris Pavel Popescu, pe Facebook.

El o somează pe Sorina Pintea, titulara de la Sănătate, să rezolve transferul acestui copil în străinătate.

„De ce nu l-ați transferat doamna ministru? Nenorocitele alea de protocoale cu spitalele străine au rămas tot la nivel de discuții? A venit Moșul cu paturi de mari arși și nu am aflat? S-au dotat brusc secțiile de mari arși din țară? Doamna ministru, nu vă pune nimeni să vă implicați direct în acest caz (credeți-mă, m-am săturat și eu) dar n-ați făcut încă echipa pentru astfel de cazuri? Vă somez, de urgență să acționați! Aveți toate pârghiile, aveți toate contactele, cunoașteți procesul și rețeaua de transfer. Mișcați odată nenorocitul ăla de minister!!”, a mai scris Popescu.



Deputatul PNL s-a implicat şi în cazul tânărului nemțean ars în proporție de 70% în explozia din Piatra Neamț.

El s-a implicat în mod direct în procesul birocratic de transfer al pacientului la un spital specializat din Belgia, însă acesta a decedat în spital.

Numele lui Pavel Popescu a devenit cunoscut în România imediat după tragedia de la Colectiv. Este tânărul despre care a scris atunci toată presa: a făcut eforturi supraomenești în Norvegia, acolo unde era stabilit, și a reușit să adune o echipă de medici din Oslo, pe care a adus-o la București, ca să ajute răniții.

