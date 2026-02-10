În ce privește precipitațiile, acestea vor fi abundente la început în zonele sudice și estice, apoi în cele vestice, nord-vestice, urmând ca din martie să fie în cantități normale, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 16 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai în regiunile nord-vestice, astfel că vremea va fi una caldă.

Precipitațiile vor fi abundente în regiunile sudice și estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cel normale.

Totodată, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări meteo cod galben de ninsori, viscol și temperaturi scăzute, valabile pentru 11 județe din țară, până miercuri dimineață. Potrivit meteorologilor, în unele zone minimele vor coborî până la -14 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 23 februarie 2026

Temperaturile vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate local.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 februarie – 2 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Precipitațiile vor fi abundente în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 9 martie 2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.

