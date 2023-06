„Nu am o stare de sănătate foarte bună şi, din această cauză, am văzut cu adevărat că nu am cui să las lucrurile mele. Nu aş vrea ca guvernul sau rudele cu care nu mă înţeleg să îmi ia lucrurile”, a precizat fanul brazilian.

În vârstă de 30 de ani, bărbatul a adăugat că a mai încercat, fără succes, să îi dea bunurile sale internaţionalului brazilian, dar testamentul a fost o modalitate legală de a face acest lucru, iar documentul a fost semnat de un birou notarial din Porto Alegre.

„Îmi place Neymar, mă identific foarte mult cu el. Sufăr şi eu de defăimare, sunt şi foarte familist, iar relaţia cu tatăl său îmi aminteşte foarte mult de relaţia mea cu tatăl meu, care a decedat. Ştiu că, mai presus de toate, nu este lacom, ceva cam rar în zilele noastre”, a declarat fanul.

Legitimat la Paris St Germain, starul argentinan Neymar este unul dintre sportivii cel mai bine plătiţi din lume, cu venituri estimate la 85 de milioane de dolari pentru 2023, potrivit Forbes.

FOTO: Hepta

