Potrivit publicației Le Parisien, incidentul a avut loc pe 2 februarie 2025. Bărbatul susține că vorbea cu sora sa și că încerca să verifice conexiunea la internet:

„Eram lipit de vitrină, în spatele magazinelor. Întotdeauna am obiceiul să mă izolez. Am pus difuzorul când am vrut să verific pe internet dacă aveam conexiune”, a declarat el pentru Ouest-France.