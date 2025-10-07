Incidentul a avut loc sâmbătă, 4 octombrie, în jurul orei 21:00, când un bărbat, care a venit pe bicicletă, și a mers la ghișeul drive-through al restaurantului McDonald’s din orașul francez Béziers, potrivit publicației Midi Libre.

Tâlharul l-a amenințat pe angajatul McDonald’s cu un cuțit, iar acesta i-a dat casa de marcat.

Clienții restaurantului au fost ținuți în incinta localului până la sosirea forțelor de ordine.

Individul a fugit cu bicicleta, dar în graba sa, a scăpat obiectul furat, care a fost ulterior, recuperat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în timpul jafului.

Amenda pentru furt în Franța

În Franța, pentru furt simplu, amenda penală poate ajunge până la 1.500 de euro, iar în caz de recidivă suma poate crește până la 3.000 de euro. Aceste pedepse sunt aplicabile în cazul contravențiilor și delictele mai puțin grave.

În funcție de natura furtului, instanțele pot decide și pedepse complementare sau închisoare, însă amenda rămâne o sancțiune frecvent aplicată pentru furturi simple. Suma exactă a amenzii depinde de circumstanțele concrete și de criteriile juridice aplicate în fiecare caz în parte.