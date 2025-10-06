[ez-to]

Creșterea prețurilor la cafea

Ceașca de cafea de dimineață devine din ce în ce mai scumpă, din cauza schimbărilor de pe piața mondială. Contractele futures pentru cafeaua Arabica au atins 4,24 dolari pe livră (aproximativ 500 de grame) pe 16 septembrie în Statele Unite ale Americii, potrivit Fox News. Aceasta este cea mai mare creștere din ultimii 25 de ani.

De asemenea, prețurile cafelei prăjite au crescut cu 20,9% în august față de anul precedent, potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA. Secetele din Brazilia și ploile abundente din Vietnam au devastat recoltele de cafea. Aceste condiții, combinate cu tarifele americane, au contribuit la criza actuală.

Impactul asupra lanțurilor de cafenele

La Starbucks, în SUA, o cafea mare fierbinte costă 3,25 dolari, iar un latte mare începe de la 5,25 dolari. Frappuccino-urile ajung la 7 dolari. Programul de recompense mobile al companiei oferă mici economii, dar prețurile rămân ridicate.

În schimb, la McDonalds, prețurile încep de la 2,19 dolari pentru o cafea mare fierbinte. Latte-urile mari costă de la 2,5 dolari, iar băuturile speciale încep de la 4,5 dolari. Unele locații oferă cupoane de 99 de cenți pentru cafea fierbinte sau cu gheață prin aplicația McDonalds.

