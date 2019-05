Acesta descărca diverse lucruri din mașina lui în fața unei pensiuni când a fost ochit de un hoț de mașini. Când bătrânul a dat jos ultima parte din lucrurile pe care le avea de lăsat acolo, hoțul a atacat.

„Acolo m-a furat, mi-a luat cheile, mașina, și dus a fost. Mi-a dat două lovituri, am căzut. M-am sculat, dar n-am mai putut face nimic. Plecase”, a spus Jack Walker.

„Are incubatorul meu, are insulina mea, are medicamentele mele. N-am un plămân, nu văd foarte bine. Ce-o să mă fac eu de acum încolo? Nu mai am mașina, nu mai am haine. Mai am câteva luni de trăit”, a spus Jack Walker, care avea un Mitsubishi Verada din 2005, de culoare albastră, a notat nine.com.au.

