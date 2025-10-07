Prizonierul, identificat ca Majoti Sahid Mohamed Hussein, a declarat că a venit în Rusia din India pentru a urma cursurile unei universități, însă a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru posesie de droguri.

Pentru a scăpa de detenție, a semnat un contract militar cu armata rusă, cu gândul de a fugi în timpul luptelor. I s-a promis libertatea după un an de serviciu și un salariu cuprins între 100.000 și 1,5 milioane de ruble, dar spune că nu a primit niciun ban.

În septembrie, Hussein a fost trimis timp de 16 zile la un poligon de antrenament, unde a fost instruit doar în noțiuni de bază – tragerea cu arma automată și aruncarea grenadelor.

Pe 1 octombrie, a fost trimis la primul său asalt, avansând circa 3,5 kilometri. În loc să sape o tranșee, a decis să fugă. După ce i-a spus comandantului rus că este epuizat și are dureri de picioare și de inimă, între cei doi a izbucnit un conflict.

Comandantul i-a ordonat altui soldat să-i ia radioul și să-l lase să plece. După ce a mers câțiva kilometri, tânărul indian a ajuns la o poziție ucraineană, și-a lăsat arma jos și s-a predat spunând: „Nu vreau să lupt. Am nevoie de ajutor”.

„Nu vreau să mă întorc în Rusia. Nu există adevăr acolo, nimic. Aș prefera să merg la închisoare aici (n.r. – în Ucraina)”, a adăugat indianul.

Cazul său nu este unul izolat. În februarie, presa a relatat că Rusia recruta sirieni, care nici măcar nu vorbeau limba rusă, promițându-le pașapoarte în schimbul semnării unui contract militar.

Ulterior, Centrul Național de Rezistență al Ucrainei a identificat mai mulți mercenari din Orientul Mijlociu care luptă pentru armata rusă.

De asemenea, în decembrie 2024, soldații din Brigada 28 Mecanizată au capturat un cetățean egiptean în apropiere de Torețk, iar pe 8 aprilie 2025, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că trupele ucrainene din regiunea Donețk au făcut prizonieri doi cetățeni chinezi care luptau de partea Rusiei.

Zelenski a cerut atunci ministrului de externe să contacteze Beijingul pentru a obține o reacție oficială. Tot în aprilie, luptători din batalionul de asalt „Carpathian Sich” au capturat un mercenar african care lupta în armata rusă.

Cel puțin 12 indieni au fost uciși luptând pentru Rusia, în timp ce 16 sunt dispăruți, a relatat Deutsche Welle pe 11 februarie.