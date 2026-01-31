Un înger cu chipul Giorgiei Meloni, pictat în Bazilica San Lorenzo, anunță un scandal politic

Întrebări și controverse

Informația, apărută în ultimele zile, a generat întrebări, stânjeneală și controverse. Nu doar din cauza asemănării evidente cu actualul prim-ministru, ci și din pricina modului în care se presupune că intervenția a fost realizată și a mecanismelor de control care ar fi trebuit să o împiedice.

Bustul lui Umberto al II-lea este însoțit de o inscripție ce amintește că suveranul, „resemnat creștinește voinței divine, a ales exilul în locul războiului civil”.

Monumentul este străjuit de doi îngeri: unul oferă simbolic coroana regelui învins, iar celălalt înfățișează astăzi o figură feminină înaripată, ținând un sul pe care este desenată harta Italiei.

Îngerul cu chipul Giorgiei Meloni

Înainte de restaurare, îngerul avea trăsături vagi, tipice unui heruvim tradițional. După intervenție, însă, fizionomia a devenit pentru mulți observatori inconfundabilă: expresia, trăsăturile și aspectul general trimit direct la Giorgia Meloni.

Asemănarea este atât de puternică încât cu greu poate fi pusă pe seama unei simple coincidențe.

Un înger care seamănă izbitor cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni este reprezentat în Bazilica San Lorenzo in Lucina din Roma, recent restaurată. Foto: Hepta

Autorul modificării este Bruno Valentinetti, un sacristan și voluntar al parohiei, care nu figurează pe lista restauratorilor profesioniști, dar care are un istoric de simpatii politice de dreapta (fost candidat al La Destra – Fiamma Tricolore) și colaborări anterioare la reședința lui Silvio Berlusconi.

Descoperirea a stârnit revoltă, ridicând întrebări grave despre cum o astfel de intervenție asupra unui monument istoric a putut trece de filtrele preotului paroh și ale Superintendenței pentru bunuri culturale.

Reacții politice și anchetă internă

Zona are o istorie politică densă, fiind frecventată în trecut de Giulio Andreotti și figuri din Forza Italia, însă transformarea unei restaurări într-un posibil act de omagiu politic este considerată fără precedent.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Irene Manzi (Partidul Democrat) a solicitat intervenția ministrului Culturii, calificând fapta drept o încălcare a Codului Patrimoniului Cultural și cerând readucerea operei la starea inițială.

De cealaltă parte, Dioceza Romei s-a declarat surprinsă și jenată, afirmând că nu a fost informată despre intențiile „artistului” și că a demarat o anchetă internă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE