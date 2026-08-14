Demolarea costă între 300.000 și 500.000 de euro

Deși instanța a dispus demolarea structurii, problema financiară rămâne nerezolvată. Costurile pentru demontare și renaturalizarea zonei sunt estimate între 300.000 și 500.000 de euro, iar procesul de apel se află încă în desfășurare, relatează Blick, publicație a trustului Ringier.

Simone Cuomo, primarul orașului Arcugnano, refuză să aloce fonduri publice pentru această operațiune.

„Oricine a comis un abuz trebuie să plătească și să repare daunele aduse mediului”, a declarat Cuomo. Bugetul local, de doar 6,5 milioane de euro, este insuficient pentru a acoperi astfel de cheltuieli.

Falsul teatru antic apare în continuare pe TripAdvisor

Construcția falsului amfiteatru a implicat defrișarea unui deal, ceea ce complică procesul de restaurare ecologică. În plus, teatrul apare încă pe platforme turistice precum TripAdvisor, unde opt utilizatori i-au acordat nota maximă.

„Măreția și frumusețea acestui loc au o istorie bogată, care se întinde pe mii de ani”, a scris un utilizator în februarie 2025, deși locul nu are nicio valoare istorică reală.

Cazul scoate în evidență vulnerabilitatea turiștilor față de escrocherii. Potrivit Blick, metodele de înșelăciune variază de la bilete false pentru atracții turistice până la taxe ascunse pe notele de plată.

Un alt incident notabil a avut loc în Cesenatico, unde peste 120 de turiști au fost păcăliți să închirieze online un apartament de vacanță care nu exista. Fenomenul ridică semne de întrebare asupra măsurilor de protecție pentru vizitatori și asupra responsabilității platformelor online în prevenirea fraudelor.